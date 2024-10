Precipita con il parapendio da 20 metri: ferito un 50enne austriaco (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un uomo di 50 anni di nazionalità austriaca è rimasto ferito dopo essere Precipitato da venti metri con il parapendio a Meduno. L'episodio si è verificato questo pomeriggio sul Monte Valinis. Dalle prime ricostruzioni è stato visto Precipitare nei pressi della cima del Monte Valinis a seguito Pordenonetoday.it - Precipita con il parapendio da 20 metri: ferito un 50enne austriaco Leggi tutto 📰 Pordenonetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un uomo di 50 anni di nazionalità austriaca è rimastodopo essereto da venticon ila Meduno. L'episodio si è verificato questo pomeriggio sul Monte Valinis. Dalle prime ricostruzioni è stato vistore nei pressi della cima del Monte Valinis a seguito

La caduta intorno alle 14 di giovedì 31 ottobre, nei pressi della vetta del monte Valinis, a Meduno. Trasportato con l'elisoccorso, non è in pericolo di vita

MEDUNO (PN) – Nel pomeriggio di oggi, tra le 14 e le 15:30, la stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores in collaborazione con l'elisoccorso regionale per intervenire su un

BORSO DEL GRAPPA. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre, intorno alle 13.50 la centrale del 118 è stata allertata per un pilota di parapendio, precipitato poco sotto il decollo del Col del P

BORSO DEL GRAPPA (VICENZA) - Pilota di parapendio precipita e resta sospeso nel vuoto. Verso le 15.20 il Soccorso alpino ... mentre il pilota era una quindicina di metri più in basso penzolante