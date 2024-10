Parco Tafuro, primi segnali d’attenzione del Comune. Il vicesindaco incontra i residenti (Di giovedì 31 ottobre 2024) LECCE - Il declino progressivo di Parco Tafuro sotto la lente d’ingrandimento dell’amministrazione comunale che ha avuto un incontro ravvicinato con luoghi e problematiche nell’ambito del confronto nella giornata di ieri con il comitato civico “We love Parco Tafuro” che si batte per la Lecceprima.it - Parco Tafuro, primi segnali d’attenzione del Comune. Il vicesindaco incontra i residenti Leggi tutto 📰 Lecceprima.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) LECCE - Il declino progressivo disotto la lente d’ingrandimento dell’amministrazione comunale che ha avuto un incontro ravvicinato con luoghi e problematiche nell’ambito del confronto nella giornata di ieri con il comitato civico “We love” che si batte per la

Parco Tafuro, primi segnali d’attenzione del Comune. Il vicesindaco incontra i residenti

Ieri il confronto tra i referenti del comitato“We love Parco Tafuro” con Roberto Giordano Anguilla per affrontare le problematiche di vivibilità e degrado dello spazio urbano del quartiere Leuca. Si s ...

Fra promesse e amnesie: Parco Tafuro, emblema dell’impudenza della politica leccese

Da due anni un comitato cerca di rivitalizzare un angolo di città dal potenziale immenso e che rappresenta la summa dei problemi del quartiere Leuca. Ma, finita la campagna elettorale, per ora da Pala ...

