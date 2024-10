Pallone d’Oro, Paul Scholes: “Decisione giusta, Rodri è un giocatore migliore rispetto a Vinicius” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Paul Scholes, ex centrocampista e leggenda del Manchester United, ha commentato la vittoria del Pallone d’Oro 2024 da parte di Rodri. Un risultato che nei giorni scorsi ha destato molte polemiche, soprattutto dopo la scelta del Real Madrid di disertare la premiazione per la mancata vittoria di Vinicius. Quest’ultimo si è classificato secondo, alle spalle di Rodri e appena davanti ai compagni di squadra Bellingham e Carvajal che a loro volta erano assenti alla cerimonia così come il tecnico Carlo Ancelotti. “Rodri è un giocatore migliore rispetto a Vinicius – afferma senza mezzi termini Scholes, intervenuto a The Overlap Fan Debate su Sky Bet – Vinicius probabilmente ti farà vincere più partite e ha grandi abilità tecniche, ma Rodri è un giocatore fantastico. Gioca in una posizione particolare, come giocava Guardiola prima e Busquets poi. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), ex centrocampista e leggenda del Manchester United, ha commentato la vittoria del2024 da parte di. Un risultato che nei giorni scorsi ha destato molte polemiche, soprattutto dopo la scelta del Real Madrid di disertare la premiazione per la mancata vittoria di. Quest’ultimo si è classificato secondo, alle spalle die appena davanti ai compagni di squadra Bellingham e Carvajal che a loro volta erano assenti alla cerimonia così come il tecnico Carlo Ancelotti. “è un– afferma senza mezzi termini, intervenuto a The Overlap Fan Debate su Sky Bet –probabilmente ti farà vincere più partite e ha grandi abilità tecniche, maè unfantastico. Gioca in una posizione particolare, come giocava Guardiola prima e Busquets poi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: Rodri superato Vinicius nel dibattito sul Ballon d'Or; Karim Benzema Rivela che Vinicius Junior è 'Triste' Dopo aver Mancato ild'Oro; La rivelazione di: "Ecco chi è stato il peggior compagno al Manchester United";Sostiene Zidane invece di Amorim nella Ricerca del Nuovo Allenatore del Manchester United;: "Pogba non migliora, spero di rivederlo come alla Juve";: “Rodri è un calciatore migliore di Vinicius, ha perso una sola partita in un anno solare ...; Approfondisci 🔍

Chi vincerà il Pallone d'oro 2024? I cinque principali candidati: numeri, statistiche e trofei vinti nell'ultima stagione · Calcio

(olympics.com)

Chi sarà il calciatore che vincerà il Pallone d'oro 2024? L'attesa terminerà il 28 ottobre, quando al Théâtre du Châtelet di Parigi verrà svelato il nome del vincitore della 68ª edizione del trofeo ...

Pallone d'Oro 2024, la lista dei 30 candidati finalisti

(sport.sky.it)

Nessun italiano in lizza, ma ci sono Donnarumma per il Premio Yashin, Gasperini per il premio riservato al miglior allenatore e la giallorossa Manuela Giugliano per il Pallone d'Oro femminile.

Pro e contro dei principali candidati al Pallone d'Oro 2024

(90min.com)

Manca sempre meno all'assegnazione del Pallone d'Oro 2024. La cerimonia inizierà alle 18:45 di oggi, lunedì 28 ottobre, nella solita corniche del Teatro Chatelet di Parigi e con i volti noti sul ...

Guida al Pallone d'Oro 2024: quando è la cerimonia, dove vederla, candidati, favorito

(90min.com)

Ci siamo di nuovo. A quasi un anno esatto di distanza (era il 30 ottobre 2024) verrà assegnato il Pallone d'Oro 2024 e non solo. La cerimonia, annunciata da tempo, è una ricorrenza che nelle ...