Nyt | Khamenei prepara attacco a Israele

Khamenei, secondo il NYT, avrebbe dato istruzioni al Consiglio supremo per la sicurezza mazionale di prepararsi ad attaccare Israele. Secondo Khamenei "non farlo sarebbe come ammettere la sconfitta". I comandanti militari starebbero già preparando una lista di decine di potenziali obiettivi militari in Israele. Ma è improbabile che l'attacco di rappresaglia abbia luogo prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti per non favorire Donald Trump. Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it Scopri di più su questa notizia su Servizitelevideo.rai.it☑️ 22.15 L'ayatollah Ali, secondo il NYT, avrebbe dato istruzioni al Consiglio supremo per la sicurezza mazionale dirsi ad attaccare. Secondo"non farlo sarebbe come ammettere la sconfitta". I comandanti militari starebbero giàndo una lista di decine di potenziali obiettivi militari in. Ma è improbabile che l'di rappresaglia abbia luogo prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti per non favorire Donald Trump.

New York Times, l'Iran si prepara a reagire: mille missili balistici in caso di attacco israeliano

Il New York Times ha citato funzionari iraniani che hanno dichiarato giovedì che Teheran stava preparando diversi piani militari per rispondere a un possibile attacco israeliano

M.O., Nyt: Iran pronto per la guerra ma tenta ancora di evitarla

Roma, 25 ott. (askanews) – "L'Iran ha ordinato alle forze armate di essere pronte per la guerra, ma anche di cercare di evitarla", secondo il New York Times che cita quattro funzionari iraniani.

L'Iran prepara un attacco missilistico a Israele

Intanto, secondo il sito del quotidiano iraniano Tehran Times, la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei

L'Iran prepara un attacco missilistico a Israele

L'ultima volta che Khamenei ha guidato la preghiera del venerdì risale al 2020. Nyt, Usa ritengono che l'Iran lanci un attacco nelle prossime 12 ore Gli Usa ritengono che l'Iran lancerà un