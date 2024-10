Nuove regole di cybersicurezza in Italia: rinvio e attese per il provvedimento di novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il decreto atteso in materia di cybersicurezza, che intende riorganizzare le norme sulla criminalità informatica in Italia, ha subito un ritardo nella sua approvazione. Questo provvedimento, sotto la guida del Ministero della Giustizia, rappresenta un passo cruciale per affrontare le sfide moderne legate alla sicurezza digitale. Con l’importanza crescente della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni, si tratta di un tema di grande rilevanza per la vita quotidiana dei cittadini e per la salvaguardia delle istituzioni. Il decreto e le Nuove competenze Il decreto in fase di definizione si concentra sull’attribuzione di competenze specifiche alla Procura nazionale antimafia in relazione alla criminalità informatica. Gaeta.it - Nuove regole di cybersicurezza in Italia: rinvio e attese per il provvedimento di novembre Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il decreto atteso in materia di, che intende riorganizzare le norme sulla criminalità informatica in, ha subito un ritardo nella sua approvazione. Questo, sotto la guida del Ministero della Giustizia, rappresenta un passo cruciale per affrontare le sfide moderne legate alla sicurezza digitale. Con l’importanza crescente della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni, si tratta di un tema di grande rilevanza per la vita quotidiana dei cittadini e per la salvaguardia delle istituzioni. Il decreto e lecompetenze Il decreto in fase di definizione si concentra sull’attribuzione di competenze specifiche alla Procura nazionale antimafia in relazione alla criminalità informatica.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diin: rinvio e attese per il provvedimento di novembre; Il governo in difficoltà: «Presto»; Cybersecurity, la Nis2 in vigore dal 16 ottobre: ecco cosa cambia per le aziende; Legge sullanazionale: novità per aziende e PA e possibili scenari futuri; Cyber,europee ma le Pmi restano in ritardo; Cyber security , dalla sorveglianza di Banca d’ai vincoli per Poste Italiane. Leper il mondo della finanza; Approfondisci 🔍

Decreto cybersicurezza in arrivo a novembre, task-force per la protezione della Farnesina

(msn.com)

Il nuovo atteso decreto in materia di cybersicurezza, improvvisamente slittato, potrebbe arrivare nella seconda metà di novembre, dopo il terzo e ultimo appuntamento dell’apposito del tavolo tecnico a ...

Decreto cyber a novembre, 'controlleremo attacchi hacker'

(ansa.it)

Il nuovo atteso decreto in materia di cybersicurezza, improvvisamente slittato, potrebbe arrivare nella seconda metà di novembre, dopo il terzo e ultimo appuntamento dell'apposito del tavolo tecnico a ...

Il governo in difficoltà: «Presto nuove regole»

(ilmanifesto.it)

Richieste di informative urgenti, interrogazioni parlamentari, proposta di una commissione d’inchiesta. Le opposizioni hanno letto nella vicenda del furto dei dati, «frutto di giochi di potere tutti ...

Dossieraggio, nel Pnrr ci sono 623 milioni per la cybersicurezza, ma la Corte dei Conti Ue boccia l’Italia: “Nessun risultato”

(notizie.com)

Dossieraggio: la legge sulla cybersicurezza esiste ma è senza investimenti. La Corte dei Conti Ue ha bocciato l’Italia sulle iniziative per la sicurezza informatica, Di fronte allo scandalo dossieragg ...