Ilfattoquotidiano.it - Non riesco più ad ascoltare un politico del Pd che non parli come l’ad di un’azienda

(Di giovedì 31 ottobre 2024) di Michele Sanfilippo A Torino è stata indetta dal sindaco un’iniziativa che si chiama “Quale futuro per Torino” per cercare di capirela città viene percepita e immaginata da residenti, addetti ai lavori e turisti. Ascoltando il nostro sindaco del Pd non posso fare a meno di pensare all’amministratore delegato die, allora, capisco quanto avesse ragione la Thatcher quando disse che il suo più grande successo era stato Tony Blair, dato che praticava le sue stesse politiche economiche. Da allora la metamorfosi delle sinistre è avvenuta, più o meno, ovunque e qui, in Italia: il merito di aver guadagnato la sinistra nel neoliberismo economico, più che alla Thatcher, va attribuito a Berlusconi che ha, davvero, lavorato e vinto, su tutti i fronti. B.