“Non mi vedrete a Il Paradiso Delle Signore. Ho una patologia grave del sangue, dovrò fare le cure e poi il trapianto di midollo”: lo rivela Pietro Genuardi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pietro Genuardi uno dei protagonisti della popolarissima serie tv di Rai Uno “Il Paradiso Delle Signore” dovrà abbandonare il set. L’attore che ha prestato il volto ad Armando Ferraris ha voluto spiegare in maniera schietta e sincera il perché della drastica decisione. Dietro ci sono importanti motivi di salute: “Sono scomparso dai radar – ha scritto sui social Genuardi -. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà, a conclusione, il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda”. Naturalmente i ringraziamenti agli specialisti del dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Umberto I di Roma “capaci di sostenere il paziente con un’empatia encomiabile anche nei momenti più bui”. Ilfattoquotidiano.it - “Non mi vedrete a Il Paradiso Delle Signore. Ho una patologia grave del sangue, dovrò fare le cure e poi il trapianto di midollo”: lo rivela Pietro Genuardi Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)uno dei protagonisti della popolarissima serie tv di Rai Uno “Il” dovrà abbandonare il set. L’attore che ha prestato il volto ad Armando Ferraris ha voluto spiegare in maniera schietta e sincera il perché della drastica decisione. Dietro ci sono importanti motivi di salute: “Sono scomparso dai radar – ha scritto sui social-. Purtroppo sono vittima di unadelche avrà bisogno di un lunghissimo periodo die che prevederà, a conclusione, ildi. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mipiù in onda”. Naturalmente i ringraziamenti agli specialisti del dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Umberto I di Roma “capaci di sostenere il paziente con un’empatia encomiabile anche nei momenti più bui”.

