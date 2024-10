Thesocialpost.it - Morto il papà dell’ex calciatore Fabio Quaglierella: “Mi ha salvato la vita”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La città di Castellammare di Stabia è in lutto per la scomparsa di Vittorio Quagliarella, padreQuagliarella, noto attaccante che ha militato tra le file del Napoli, della Juventus, della Sampdoria e della Nazionale italiana. La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità sportiva e i molti che lo conoscevano come una persona generosa, sempre pronta a dare una mano e con un amore profondo per il calcio e la sua città. Il messaggio di cordoglio dalla Virtus Junior Stabia La giovanile della Virtus Junior Stabia, squadra di Castellammare di Stabia che da anni accompagna giovani promesse locali, ha espresso il proprio dolore per la perdita. In una nota ufficiale, la società ha ricordato Vittorio Quagliarella come “un uomo dal cuore d’oro, sempre generoso e disponibile, e un grande amico della nostra società”.