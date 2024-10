Mistermovie.it - Mister Movie | Keira Knightley è una spia professionista nel trailer di Black Doves di Netflix

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.svela il primoufficiale di, una serie thriller di spionaggio con un cast stellare che include, Ben Whishaw e Sarah Lancashire. Dal 5 dicembre, tutti e sei gli episodi saranno disponibili per il binge-watching.Debutta suin un Thriller di Spionaggio Invernale Ininterpreta Helen Webb, unache, da dieci anni, conduce una doppia vita come moglie e madre impeccabile. Mentre tradisce il marito, politico di spicco, passando i suoi segreti a un’organizzazione oscura nota come i, Helen si innamora di Jason. La sua vita prende una piega tragica quando Jason vieneiosamente ucciso, e Helen si trova improvvisamente nel mirino di chi non vuole che lei scopra la verità.