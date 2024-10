Medvedev, rabbia dopo sconfitta: il lancio di racchetta finisce male – Video (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – dopo il martedì nero del tennis italiano, con l’eliminazione di tutti gli azzurri rimasti nel tabellone di Parigi-Bercy e il ritiro di Jannik Sinner, il torneo francese continua a riservare sorprese. Nella giornata di oggi infatti Alexei Popyrin, tennista australiano che ieri ha battuto Matteo Berrettini, ha sconfitto in tre set il russo Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Risultato soprendente specialmente considerando la differenza di qualità tra i due tennisti, con Medvedev che è al quinto posto del ranking, mentre Popyrin al 24esimo. Il russo, al momento della sconfitta, ha offerto uno spettacolo che poteva sfociare in guai ben peggiori. Una volta perso l’ultimo punto del tie break ha infatti lanciato la racchetta altissima in aria, ma senza riuscire a riprenderla al volo e rischiando che lo colpisse in testa nella ricaduta. .com - Medvedev, rabbia dopo sconfitta: il lancio di racchetta finisce male – Video Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) –il martedì nero del tennis italiano, con l’eliminazione di tutti gli azzurri rimasti nel tabellone di Parigi-Bercy e il ritiro di Jannik Sinner, il torneo francese continua a riservare sorprese. Nella giornata di oggi infatti Alexei Popyrin, tennista australiano che ieri ha battuto Matteo Berrettini, ha sconfitto in tre set il russo Daniilin tre set con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Risultato soprendente specialmente considerando la differenza di qualità tra i due tennisti, conche è al quinto posto del ranking, mentre Popyrin al 24esimo. Il russo, al momento della, ha offerto uno spettacolo che poteva sfociare in guai ben peggiori. Una volta perso l’ultimo punto del tie break ha infatti lanciato laaltissima in aria, ma senza riuscire a riprenderla al volo e rischiando che lo colpisse in testa nella ricaduta.

Medvedev, la rabbia dopo la sconfitta: lancia la racchetta in aria e rischia di colpirsi in testa

(Adnkronos) - Dopo il martedì nero del tennis italiano, con l'eliminazione di tutti gli azzurri rimasti nel tabellone di Parigi-Bercy e il ritiro di Jannik Sinner, il torneo francese continua a riserv ...

"Campo? Ho un problema molto più grande" - Il duro sfogo di Daniil Medvedev

A battere il tennista russo al tie-break del terzo set ci ha pensato un Alexei Popyrin in grande spolvero. Il nativo di Mosca, interrogato sulla velocità dei campi del Rolex Paris Masters, ha in ...

Parigi-Bercy, Medvedev in crisi: perde e lancia la racchetta. Il momento no dell'ex bestia nera di Sinner

Quella contro Popyrin all'esordio a Parigi-Bercy è la terza sconfitta per Medvedev, la cui crisi sembra dipendere tanto dall'esplosione di Sinner e Alcaraz ...

Prosegue la crisi di Medvedev: fuori a Parigi-Bercy contro Popyrin

Daniil Medvedev (ATP 5) è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy per mano di Alexei Popyrin (24) con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 (7/4). L'australiano, che aveva già… Leggi ...