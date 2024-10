L’incontro tra Carmine Gallo e l’uomo misterioso in un bar di Milano: così è nata l’inchiesta sugli hacker (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un bar vicino al Palazzo di Giustizia di Milano e un'identità nascosta. Nasce con un pedinamento nell'estate del 2022 l'inchiesta che ha portato a smantellare una presunta associazione per delinquere finalizzata a realizzare dossier illeciti, un gruppo spregiudicato che con le sue attività costituirebbe "un serio pericolo per la sicurezza e la personalità dello Stato". L'incontro, in un caffé vicino a piazza Fontana, è tra una persona legata alla criminalità organizzata lombarda e "Carmine" poi identificato come Carmine Gallo, amministratore delegato della società investigativa Equalize, al centro del presunto spionaggio illegale, ex poliziotto della squadra Mobile di Milano, tra i massimi esperti di criminalità organizzata. Secondo gli inquirenti, con quell'incontro di due anni fa Gallo avrebbe mostrato tutto il suo "senso di impunità". Ilgiorno.it - L’incontro tra Carmine Gallo e l’uomo misterioso in un bar di Milano: così è nata l’inchiesta sugli hacker Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un bar vicino al Palazzo di Giustizia die un'identità nascosta. Nasce con un pedinamento nell'estate del 2022 l'inchiesta che ha portato a smantellare una presunta associazione per delinquere finalizzata a realizzare dossier illeciti, un gruppo spregiudicato che con le sue attività costituirebbe "un serio pericolo per la sicurezza e la personalità dello Stato". L'incontro, in un caffé vicino a piazza Fontana, è tra una persona legata alla criminalità organizzata lombarda e "" poi identificato come, amministratore delegato della società investigativa Equalize, al centro del presunto spionaggio illegale, ex poliziotto della squadra Mobile di, tra i massimi esperti di criminalità organizzata. Secondo gli inquirenti, con quell'incontro di due anni faavrebbe mostrato tutto il suo "senso di impunità".

