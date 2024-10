Liguria, le tappe del nuovo consiglio: la prima seduta e il giuramento. Solo dopo programma e giunta (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Spezia, 31 ottobre 2024 – E’ ragionevolmente attesa entro la fine di novembre la seduta di insediamento del nuovo consiglio della Regione Liguria per l’avvio della XII legislatura. La prima riunione, a norma di Regolamento, dovrà infatti svolgersi entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Corte di Appello che, per procedere, sta attendendo la trasmissione dei risultati del voto dall’Ufficio elettorale centrale. A convocare la seduta sarà il presidente del consiglio regionale uscente, lo spezzino Gianmarco Medusei, sulla base di un ordine del giorno definito dal Regolamento stesso mentre a presiedere l’assemblea sarà il consigliere più anziano di età. Tra i primi atti, la nomina della giunta delle elezioni e l’elezione, a scrutinio segreto, del nuovo presidente del consiglio (e dell’ufficio di presidenza). Lanazione.it - Liguria, le tappe del nuovo consiglio: la prima seduta e il giuramento. Solo dopo programma e giunta Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Spezia, 31 ottobre 2024 – E’ ragionevolmente attesa entro la fine di novembre ladi insediamento deldella Regioneper l’avvio della XII legislatura. Lariunione, a norma di Regolamento, dovrà infatti svolgersi entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Corte di Appello che, per procedere, sta attendendo la trasmissione dei risultati del voto dall’Ufficio elettorale centrale. A convocare lasarà il presidente delregionale uscente, lo spezzino Gianmarco Medusei, sulla base di un ordine del giorno definito dal Regolamento stesso mentre a presiedere l’assemblea sarà il consigliere più anziano di età. Tra i primi atti, la nomina delladelle elezioni e l’elezione, a scrutinio segreto, delpresidente del(e dell’ufficio di presidenza).

