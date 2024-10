L’ex candidata sindaco lascia il Consiglio (Di giovedì 31 ottobre 2024) La consigliera comunale di minoranza a Cornegliano Laudense Anna Maria Sgorlon, che si era candidata a sindaco il 10 giugno scorso con la lista Nuova Laudense, lascia l’incarico per ragioni lavorative. Infatti, è stata nominata direttrice del Centro di Formazione e Salute Digitale di Lodi, e dunque la decisione "è il risultato di una riflessione approfondita e della necessità di dedicarsi pienamente ai nuovi impegni professionali", ha spiegato l’ormai ex consigliera. "Ho ritenuto doveroso, nell’interesse dei cittadini e dell’amministrazione comunale, lasciare spazio a chi potrà garantire una presenza più assidua e un impegno più costante nel ruolo di consigliere – dice –. L’esperienza in Consiglio, sebbene breve, è stata preziosa e formativa, permettendomi di contribuire al bene comune e di comprendere a fondo le dinamiche dell’amministrazione locale". M.B. Ilgiorno.it - L’ex candidata sindaco lascia il Consiglio Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La consigliera comunale di minoranza a Cornegliano Laudense Anna Maria Sgorlon, che si erail 10 giugno scorso con la lista Nuova Laudense,l’incarico per ragioni lavorative. Infatti, è stata nominata direttrice del Centro di Formazione e Salute Digitale di Lodi, e dunque la decisione "è il risultato di una riflessione approfondita e della necessità di dedicarsi pienamente ai nuovi impegni professionali", ha spiegato l’ormai ex consigliera. "Ho ritenuto doveroso, nell’interesse dei cittadini e dell’amministrazione comunale,re spazio a chi potrà garantire una presenza più assidua e un impegno più costante nel ruolo di consigliere – dice –. L’esperienza in, sebbene breve, è stata preziosa e formativa, permettendomi di contribuire al bene comune e di comprendere a fondo le dinamiche dell’amministrazione locale". M.B.

