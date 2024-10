Le tre ragioni di un conservatore, Bret Stephens, per non votare Trump (Di giovedì 31 ottobre 2024) Voterò per Kamala Harris – scrive Bret Stephens sul New York Times in un artic Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Le tre ragioni di un conservatore, Bret Stephens, per non votare Trump Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Voterò per Kamala Harris – scrivesul New York Times in un artic Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ledi unStephens, per non votare Trump; Approfondisci 🔍

Le tre ragioni di un conservatore, Bret Stephens, per non votare Trump

(ilfoglio.it)

Dalla politicizzazione della giustizia ai continui dazi, fino al forte sostegno verso Erdogan, Kim Jong Un e Putin: ecco un elenco di motivazioni che spinge parte del conservatorismo americano a prefe ...

I Conservatori britannici sono ottimisti, nonostante tutto

(ilpost.it)

«Questa sconfitta era nell’aria da tre anni, i Conservatori l’hanno vista arrivare ... la fase peggiore della pandemia di Covid-19. Le ragioni della sconfitta alle elezioni dello scorso ...

Professioni Museali - Conservatore

(skuola.net)

Il conservatore è il responsabile della conservazione, sicurezza e valorizzazione delle collezioni a lui affidate anche se in ultimo ne risponde il direttore. Insieme a lui risponde dell ...

I Conservatori britannici ricominciano da quattro

(ilpost.it)

La convention servirà ai Conservatori per elaborare una volta per tutte le ragioni della peggiore sconfitta elettorale della loro storia, e per mettersela alle spalle. È un processo complicato ...