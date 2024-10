Iltempo.it - La strategia di Elly? Perdere con un certo stile

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A bocce ferme si ragiona sempre meglio. Ecco perché adesso si vede con particolare evidenza la disastrosa performance delle sinistre nelle elezioni liguri, ragione per la quale il segretario del PDSchlein farebbe bene ad esultare assai poco per il pur lusinghiero risultato del suo partito. Vediamo di capirci: si va alle elezioni in una terra tradizionalmente orientata a sinistra e dopo la fine traumatica della giunta di Giovanni Toti abbattuta per via giudiziaria. Il PD candida un suo esponente di livello nazionale più volte ministro, Andrea Orlando, cui a destra si oppone il sindaco di Genova in carica, soluzione in qualche modo di emergenza trovata per tentare una rimonta che tutti o quasi giudicano impossibile.