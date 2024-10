Formiche.net - La rivoluzione privata dello spazio è già in corso, e l’Italia deve farne parte. L’auspicio di Villadei

Leggi tutto 📰 Formiche.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024)può diventare protagonista della New space economy, passando da fornitore di tecnologia a partner operativo. A dirlo è il colonnello e astronauta dell’Aeronautica militare Walter, a margine del riconoscimento del dottorato di ricerca honoris causa in Ingegneria industriale dell’università Tor Vergata. Un’occasione che ha permesso anche di fare il punto sull’importanza della collaborazione tra mondo accademico, difesa e industria, come sottolineato dalla professoressa Loredana Santo, direttrice del dipartimento di Ingegneria industriale. Colonnello, la collaborazione tra pubblico e privato è diventata un pilastro strategico per lo sviluppo delle attività spaziali.