Juventus bullizzata dal Parma il progetto di Thiago Motta si è arenato Gazzetta

(Di giovedì 31 ottobre 2024)dal, ildisi è) Scrive ladello Sport con Sebastiano Vernazza: Un altro pareggio, il secondo consecutivo. Un 2-2, la metà esatta del 4-4 di San Siro, ma non c’è nulla di cui rallegrarsi: la Juve scivola al 4° posto, a -7 sette dal Napoli capolista. Perde contatto con l’Inter, seconda a più tre sui bianconeri, e viene sorpassata dall’Atalanta. Tutta colpa o merito del, la squadra di Pecchia a tratti ha “bullizzato” la Signora, ne ha estremizzato l’emergenza infortuni e i limiti tattico-strategici. Il nuovodisi è, la squadra ci pare ingessata, giusto Conceiçao sulla destra gioca con la leggerezza che gli deriva dalla sua tecnica. Gli altri provano a praticare un calcio che ancora non capiscono o che non hanno ancora “meccanizzato”.