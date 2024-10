Jennifer Aniston vota Kamala Harris: «Mettiamo fine alla paura» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Jennifer Aniston ha confermato il suo endorsement a Kamala Harris e Tim Walz. La star californiana ha annunciato di aver «votato con orgoglio» per i Democratici e ha invitato i suoi supporter e tutti gli americani a recarsi alle urne. «Questa elezione è nelle nostre mani», ha scritto l’ex protagonista di Friends. «Abbiamo soltanto una settimana fino al giorno delle elezioni, quindi parlate con i vostri amici, la vostra famiglia, i vostri vicini e ritroviamo la strada l’uno verso l’altro tramite il rispetto, la causa comune e l’amore». Con il suo voto, Aniston ha confermato una posizione politica più volte espressa in passato, in particolar modo in estate quando criticò JD Vance, candidato vicepresidente con Donald Trump, in merito ai suoi commenti sulle «gattare senza figli». Jennifer Aniston su Instagram. Lettera43.it - Jennifer Aniston vota Kamala Harris: «Mettiamo fine alla paura» Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha confermato il suo endorsement ae Tim Walz. La star californiana ha annunciato di aver «to con orgoglio» per i Democratici e ha invitato i suoi supporter e tutti gli americani a recarsi alle urne. «Questa elezione è nelle nostre mani», ha scritto l’ex protagonista di Friends. «Abbiamo soltanto una settimana fino al giorno delle elezioni, quindi parlate con i vostri amici, la vostra famiglia, i vostri vicini e ritroviamo la strada l’uno verso l’altro tramite il rispetto, la causa comune e l’amore». Con il suo voto,ha confermato una posizione politica più volte espressa in passato, in particolar modo in estate quando criticò JD Vance, candidato vicepresidente con Donald Trump, in merito ai suoi commenti sulle «gattare senza figli».su Instagram.

