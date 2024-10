Investe e risparmi di una vita e perde tutto, banca condannata al risarcimento: “Quelle azioni erano estremamente rischiose” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con la sentenza dello 29 ottobre, il tribunale civile di Terni ha condannato la Cassa di risparmio di Orvieto a restituire 48mila euro ad un pensionato dell’Orvietano che aveva acquistato azioni della banca popolare di Bari, a lui vendute dall’istituto predetto tra il 2012 e il 2014.Il Ternitoday.it - Investe e risparmi di una vita e perde tutto, banca condannata al risarcimento: “Quelle azioni erano estremamente rischiose” Leggi tutto 📰 Ternitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con la sentenza dello 29 ottobre, il tribunale civile di Terni ha condannato la Cassa dio di Orvieto a restituire 48mila euro ad un pensionato dell’Orvietano che aveva acquistatodellapopolare di Bari, a lui vendute dall’istituto predetto tra il 2012 e il 2014.Il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di unatutto, banca condannata: “Quelle azioni erano estremamente rischiose”; Conviene investire in polizzenel 2024?; Investimenti sicuri: quali scegliere nel 2024; Risparmiare e Investire - Under 40, Mezza Età e Over 60; Le Polizzedi Intesa Sanpaolo: Opinioni, Quali sono i Migliori Prodotti?; Trading online, la truffa Pensa d’investire in borsa idi unama160mila euro; Approfondisci 🔍

Come investire i propri soldi

(investire.biz)

Un metodo per avere una prima idea di come allocare le azioni e le obbligazioni nel nostro portfolio è il metodo basato sulla nostra età, ideato da Luca Discacciati; Facendo finta di avere una ...

Nelle tasche degli italiani, come cambia il risparmio

(msn.com)

Quasi la metà delle famiglie riesce a mettere denaro da parte. Ma se in passato era una garanzia contro le incertezze della vita, oggi è una necessità per far fronte agli imprevisti ...

Un buon tenore di vita da anziano? O risparmi oppure emigri. Parola di UBS

(tio.ch)

«È tutt'altro che un azzardo: investire i risparmi in vista del pensionamento può aiutare i lavoratori a mantenere costante il loro stile di vita anche in età avanzata», sostiene James ...

Investire soldi

(forbes.com)

Se hai a disposizione del denaro extra, investire può aiutarti ... permetta di mantenere lo stesso stile di vita, può essere invece un obiettivo di risparmio/investimento a lungo termine.