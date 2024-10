Incidente in moto in Piemonte: Andrea Lupino, 23 anni, morto dopo due giorni di agonia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Carate Brianza, 31 ottobre 2024 - Non ce l'ha fatta Andrea Lupino, 23 anni di Carate Brianza,che nel pomeriggio di martedì scorso, 29 ottobre, era stato coinvolto in un grave Incidente in moto lungo la statale 28, nel territorio del comune di Ormea, in provincia di Cuneo. Fatale per lui la caduta al chilometro 94 della statale del Colle di Nava, tra Cantarana e Ponte di Nava. Il giovane ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa contro il guardrail. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi quando era stato raggiunto dai sanitari del 118. Trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, è deceduto nel pomeriggio di oggi. Ilgiorno.it - Incidente in moto in Piemonte: Andrea Lupino, 23 anni, morto dopo due giorni di agonia Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Carate Brianza, 31 ottobre 2024 - Non ce l'ha fatta, 23di Carate Brianza,che nel pomeriggio di martedì scorso, 29 ottobre, era stato coinvolto in un graveinlungo la statale 28, nel territorio del comune di Ormea, in provincia di Cuneo. Fatale per lui la caduta al chilometro 94 della statale del Colle di Nava, tra Cantarana e Ponte di Nava. Il giovane ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa contro il guardrail. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi quando era stato raggiunto dai sanitari del 118. Trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, è deceduto nel pomeriggio di oggi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ininLupino, 23 anni, morto dopo due giorni di agonia; Priocca in lutto per, morto a 17 anni con lacontro un guardrail; Asti,al motoraduno: muoreDanusso, centauro diciottenne. Ad Aosta perde la vita un 17enne; Dramma al motoraduno, 18enne si schianta contro il guardrail e perde la vita; Perde il controllo dellae si schianta contro il guardrail durante un raduno:muore a 17 anni; Mercoledì 8 maggio i funerali diDanusso, 18enne morto al motoraduno di Monale; Approfondisci 🔍

Incidente in moto in Piemonte: Andrea Lupino, 23 anni, morto dopo due giorni di agonia

(ilgiorno.it)

Carate Brianza, 31 ottobre 2024 - Non ce l'ha fatta Andrea Lupino, 23 anni di Carate Brianza ,che nel pomeriggio di martedì scorso, 29 ottobre, era stato c oinvolto in un grave incidente in moto lungo ...

Muore il 23enne caduto con la moto due giorni fa ad Ormea

(quotidianopiemontese.it)

CUNEO – Non ce l’ha fatta il 23enne, Andrea Lupino residente a Carate Brianza in provincia di Monza, caduto con la moto due giorni fa sulla strada statale 28 tra Ormea e Ponte di Nava.

Andrea Bertini muore a 30 anni nello scontro fra auto e moto

(linserto.it)

Andrea Bertini muore a 30 anni nello scontro fra auto e moto. E' successo ieri sera sulla provinciale che collega Monopoli ad Alberobello. Il ...

Scontro fatale tra un'auto e una moto: Andrea Bertini muore a 30 anni

(msn.com)

Il 30enne era a bordo della sua Ducati 6oo quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con una Toyota Aygo Incidente mortale mercoledì sera 30 ottobre sulla provinciale che ...