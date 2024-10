Ilrestodelcarlino.it - Il tavolo delle istituzioni: "Contenitore sempre più importante": "Spettacolo crudemente moderno"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un debutto in grande stile per la nuova stagione di prosa di Ancona. Come lo scorso anno, sarà Arturo Cirillo ad aprire il cartellone curato da Marche Teatro alle Muse. E lo farà portando in scena un autentico mito della cultura occidentale moderna come Don Giovanni. L’appuntamento è da oggi a sabato alle ore 20.45, e domenica alle 16.30. Ieri lo, prodotto da Marche Teatro insieme a Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro Fondazione-Teatro Nazionale, è stato presentato al Ridotto del TeatroMuse, dove si sono ritrovati lo stesso Cirillo, il presidente di Marche Teatro Valerio Vico, il direttore Giuseppe Dipasquale e l’assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.