Sport.quotidiano.net - Il Renate si arrende anche a Padova. Quinta sconfitta nelle ultime 7 uscite

(Di giovedì 31 ottobre 2024)di Roberto Sanvito La strenua resistenza delall’Euganeo crolla al minuto 78 quando Nobile esce a vuoto e Valente, che quasi non se l’aspetta, di testa in tuffo insacca il pallone da tre punti che lancia il suoa +7 sul Vicenza condannando, invece, i nerazzurri allasettee a scivolare ovviamente ancora più giù in classifica. Ancora a secco le punte e questa astinenza pesa ancora di più nella sfida di ieri sera quando sia Plescia che De Leo e soprattutto Bocalon falliscono occasioni importanti per portare a casa almeno l’1-1. Piùchenel primo tempo, ma le pantere provano a ribattere colpo su colpo, anzi, dopo 90 secondi spaccati vanno a tanto così dal vantaggio.