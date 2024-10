Ilrestodelcarlino.it - Il Lentigione inciampa. L’Imolese vince in dieci

(Di giovedì 31 ottobre 2024)0 IMOLESE 1(3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi (8’ st Bonetti), Nava, Lombardi; Alessandrini, Sabba (39’ st Battistello), Nappo (20’ st Bocchialini), Gobbo (8’ st Masetti); Manzotti (8’ st Grieco), Pastore; Babbi. A disp.: Delti, Cortesi, De Marco, Martini. All. Cassani. IMOLESE (4-4-2): Lopez Salgado; Barnaba, Dall’Osso, Elefante, Garavin; Gasperoni (1’ st Ale), Brandi (39’ st Ballanti), Vlahovic, Mattiolo (41’ st Pierfederici); Raffini 1(1’ st Agbugui), Melloni (27’ st Calabrese). A disp.: Adorni, Manzoni, Manet, Vasconcellos. All. D’Amore. Arbitro: Zadrima di Pistoia (Guiducci e Ferretti). Rete: 17’ pt Brandi. Note: espulso 44’ pt Elefante per doppia ammonizione. Ammoniti: Manzotti, Raffini, Pastore, Nava, Lopez, Sabba, Battistello, Barnaba, Cassani.