Gravidanzaonline.it - Il latte materno estratto con il tiralatte mantiene le sue proprietà?

Uno dei grandi vantaggi dell'allattamento al seno è senza dubbio quello di fornire al neonato un supporto immunitario, grazie agli anticorpi presenti nel. In tantissime occasioni, però, le neo mamme sono costrette a utilizzare il tira, vuoi per ingorghi mammari o per impegni di lavoro, e in molte si domandano se ilmantenga le stessee gli stessi anticorpi di quello prelevato direttamente dal seno.