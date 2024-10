Il destino dell’ex Astor, l’albergo da dove è scomparsa Kata va all’asta per 2 milioni di euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – L’ex hotel Astor, simbolo di degrado e del mistero che ancora oggi avvolge il destino della piccola Kata, è finito all’asta. Il 6 febbraio del 2025, gli interessati potranno aggiudicarsi quel che resta dell’albergo: prima era un tre stelle a buon mercato a metà strada tra il centro e l’aeroporto, poi, dopo l’arrivo della pandemia, è diventato la sede di una tumultuosa occupazione dove la difficile convivenza tra i gruppi presenti è sfociata in un tentato omicidio e nella scomparsa della piccola peruviana. Ed oggi, pronunciando il nome dell’Astor, si pensa inevitabilmente a quel 10 giugno del 2023, l’ultima volta che la bimba è stata vista scendere le scale esterne dell’edificio. Con la vendita, siamo a un bivio: al rilancio di un’intera area, o, se l’operazione fallisse, all’ulteriore declino di uno stabile che sta già cadendo a pezzi. Lanazione.it - Il destino dell’ex Astor, l’albergo da dove è scomparsa Kata va all’asta per 2 milioni di euro Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – L’ex hotel, simbolo di degrado e del mistero che ancora oggi avvolge ildella piccola, è finito. Il 6 febbraio del 2025, gli interessati potranno aggiudicarsi quel che resta del: prima era un tre stelle a buon mercato a metà strada tra il centro e l’aeroporto, poi, dopo l’arrivo della pandemia, è diventato la sede di una tumultuosa occupazionela difficile convivenza tra i gruppi presenti è sfociata in un tentato omicidio e nelladella piccola peruviana. Ed oggi, pronunciando il nome dell’, si pensa inevitabilmente a quel 10 giugno del 2023, l’ultima volta che la bimba è stata vista scendere le scale esterne dell’edificio. Con la vendita, siamo a un bivio: al rilancio di un’intera area, o, se l’operazione fallisse, all’ulteriore declino di uno stabile che sta già cadendo a pezzi.

Il destino dell'ex Astor, l'albergo da dove è scomparsa Kata va all'asta per 2 milioni di euro

L’immobile pignorato dopo le difficoltà della proprietà. La perizia avverte: “Versa in uno stato di gravissimo degrado, ci sono macerie e rifiuti speciali” ...

Firenze, 22 ottobre 2024 – L’incubo Astor per il vicinato non è scomparso ... nero dove è scomparsa la piccola Kata, un altro albergo abbandonato è occupato, sempre lungo l’asse di ...

