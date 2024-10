Gaeta.it - I carabinieri presentano il calendario 2025: un legame tra generazioni e messaggi di solidarietà

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’iniziativa significativa quella presentata oggi dal colonnello Gino Domenico Troiani, comandante provinciale dell’Arma di Fermo, nella quale icercano di colmare il divario con le nuove. Il, lanciato in tutta Italia, si propone di affrontare questioni rilevanti per i giovani, come il bullismo e le insidie del web. Con lo slogan “Il filo che ci unisce. Mondi diversi con un pianeta in comune”, il progetto mira ad instaurare un dialogo costruttivo, per superare le diffidenze esistenti. Ilo alla comunità giovanile Ildeirappresenta una piattaforma di comunicazione per affrontare le molteplici sfide che i giovani si trovano ad affrontare quotidianamente.