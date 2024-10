Secoloditalia.it - Halloween/perché è sì. Ritrovare l’oscurità autentica contro le maschere politically correct

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Quest’anno, il 31 ottobre cade a pochi giorni dalle elezioni americane, e la stagione dellesi allinea perfettamente alla campagna politica. Se c’è un momento per dire “MakeScary Again”, è questo. In un mondo dove la sinistra, da Kamala Harris a Elly Schlein, brandisce spauracchi cupi per la democrazia a ogni occasione, si avverte il bisogno di unche vada oltre le banalità, un ritorno al, all’incertezza che scuote e sfida, in contrasto con le rassicuranti facciate di circostanza. Riscoprire il vero: un rituale, non un travestimento, quando è celebrato con la sua vera intensità, è molto più che un carnevale: è un rito. I Celti lo sapevano bene; Samhain non era una festa di zuccherini, ma un tributo all’ignoto, un confronto diretto con ciò che non si può domare.