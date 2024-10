Lanazione.it - Giovani generazioni, inclusione e solidarietà: i mille volti delle note

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Musica,e formazione, con uno sguardo privilegato al coinvolgimentoe con la consapevolezza del ruolo di promozione sociale della cultura. Ripartono in grande stile i progetti sociali della Fondazione Perugia Musica Classica, realizzato con il prezioso sostegno (economico e di idee) della Fondazione Perugia e presentati ieri a Palazzo Graziani: sono “Musica come Dono“, “Musica per Crescere“ e “Ascolto consapevole“ e per la presidente Anna Calabro (nella foto), affiancata dal direttore artistico Enrico Bronzi sono "il fiore all’occhiello della nostra Fondazione: sono cresciuti nel tempo e hanno contribuito a creare una comunità, sempre più grande ed eterogenea".