Lapresse.it - Fonni, chi sono le vittime dell’incidente nel Nuorese

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Incidente stradale mortale nel. Quattro ragazzi difiniti in una scarpata con l’auto dopo aver perso il controllo in curva. Lavoravano tutti insieme in un salumificio di. Chi erano leIl più piccolo tra lesi chiamava Lorenzo Figus: aveva 17 anni. Gli altri ragazzi che hanno perso la vita: Michele Coinu e Michele Soddu, entrambi 20enni e Marco Innocenti, 18 anni. Sulla strada, stando ai primi rilievi dei carabinieri,presenti segni di frenata, prima che l’auto si ribaltasse e finisse nel burrone. Esclusa il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente, mentre si sta cercando di ricostruire l’accaduto e di accertare chi dei 4 fosse alla guida dell’auto. La ricostruzione I quattro ieri hanno finito il turno di lavoro alle 14.30 e, dopo aver smontato, erano usciti tutti e quattro come spesso facevano.