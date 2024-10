Ferentino, riempie di botte la moglie e la manda in ospedale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Era diventato un vero e proprio incubo per la ex moglie che continuava ad essere aggredita e maltrattata nonostante avesse deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con l'uomo. Nelle ore scorse per far tornare la situazione alla normalità c'è voluto l'intervento dei carabinieri di Ferentino Frosinonetoday.it - Ferentino, riempie di botte la moglie e la manda in ospedale Leggi tutto 📰 Frosinonetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Era diventato un vero e proprio incubo per la exche continuava ad essere aggredita e maltrattata nonostante avesse deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con l'uomo. Nelle ore scorse per far tornare la situazione alla normalità c'è voluto l'intervento dei carabinieri di

(ilmessaggero.it)

Per la moglie, invece, si sono aperte le porte della caserma dei carabinieri di Ferentino. I militari sono arrivati poco dopo l’episodio: la donna era in casa con le mani sporche di sangue e ...

(leggo.it)

(ilmessaggero.it)

(ciociariaoggi.it)

