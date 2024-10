Elezioni Usa 2024, per chi votano i cattolici. Derby fra i cardinali (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024 – Uno siede a tavola, vicino a Donald Trump, e lo applaude, quando il tycoon s’ingrazia il voto cattolico, asserendo di essere “scampato a due attentati per volontà di Dio“; l’altro parla alla convention dem, che ha incoronato Kamala Harris per la corsa alla Casa Bianca, la croce pettorale al riparo dai flash dei fotografi sotto il lembo destro del clergyman. Due istantanee, due cardinali statunitensi. Il primo Timothy Dolan, 74 anni, arcivescovo di New York, un passato da leader dei vescovi Usa, una quindicina di giorni fa all’Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner, nella Grande Mela, ha fatto gli onori di casa a Trump; il secondo, il 75enne Blase Cupich, sulla cattedra di Chicago, più apprezzato dal Papa che dai confratelli nell’episcopato americano, ha ’benedetto’ il summit dell’Asinello tenutosi ad agosto proprio nella metropoli dell’Illinois. Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024, per chi votano i cattolici. Derby fra i cardinali Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre– Uno siede a tavola, vicino a Donald Trump, e lo applaude, quando il tycoon s’ingrazia il voto cattolico, asserendo di essere “scampato a due attentati per volontà di Dio“; l’altro parla alla convention dem, che ha incoronato Kamala Harris per la corsa alla Casa Bianca, la croce pettorale al riparo dai flash dei fotografi sotto il lembo destro del clergyman. Due istantanee, duestatunitensi. Il primo Timothy Dolan, 74 anni, arcivescovo di New York, un passato da leader dei vescovi Usa, una quindicina di giorni fa all’Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner, nella Grande Mela, ha fatto gli onori di casa a Trump; il secondo, il 75enne Blase Cupich, sulla cattedra di Chicago, più apprezzato dal Papa che dai confratelli nell’episcopato americano, ha ’benedetto’ il summit dell’Asinello tenutosi ad agosto proprio nella metropoli dell’Illinois.

Elezioni Usa 2024, per chi votano i cattolici. Derby fra i cardinali

Nei sette Swings States Trump è in testa fra gli elettori fedeli al Papa, secondo i sondaggi. I vescovi sono da tempo più vicini ai Repubblicani, ma i porporati scelti da Bergoglio hanno un profilo pi ...

