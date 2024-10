Elezioni Emilia-Romagna 2024 la guida completa | chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il voto in Liguria, tocca ae Umbria rinnovare i Consigli regionali e i presidenti delle giunte. In entrambe le Regioni, le urne saranno aperte dalle ore 7 alle 23 del 17 novembre e dalle ore 7 alle 15 del 18 novembre. La tornata dell’, in realtà, è stata anticipata di un anno rispetto alla naturale scadenza della legislatura, prevista nel 2025. Perché si vota con un anno di anticipo in? Alleeuropee dello scorso giugno, Stefano Bonaccini ha raccolto la cifra record di 389 mila preferenze. Un risultato secondo solo a quello di Antonio Decaro nel Partito democratico: il sindaco di Bari ha ottenuto quasi mezzo milione di voti al Sud, mentre il governatore dell’ha sbancato la circoscrizione Nord-Est.