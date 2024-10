“Dove Creatività e Strategia Immobiliare si Incontrano: Moda e Investimenti d'Eccellenza” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Manuel Faleschini fondatore di Waycap S.p.a., azienda leader internazionale nella produzione di cappelli, ha realizzato il 24 ottobre scorso, l'acquisizione di Palazzo Acerbi, storico edificio del capoluogo lombardo, all'ombra di Torre Velasca, in corso di Porta Romana 3. Circa 3000 metri quadri per un investimento significativo, la cui cifra esatta è tuttora riservata. Il valore di Palazzo Acerbi è in realtà inestimabile, basti pensare che gli interni sono frutto di una vera e propria sfida ingaggiata dal marchese Acerbi con la celebre famiglia Annoni, proprietaria del palazzo di fronte, su chi avrebbe realizzato gli interni più sfarzosi: affreschi, materiali di pregio, intarsi. Il grande portone al civico 3, dalle rifiniture in pietra, fa intuire chi possa essersi aggiudicato la vittoria, all'epoca della peste manzoniana. Liberoquotidiano.it - “Dove Creatività e Strategia Immobiliare si Incontrano: Moda e Investimenti d'Eccellenza” Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Manuel Faleschini fondatore di Waycap S.p.a., azienda leader internazionale nella produzione di cappelli, ha realizzato il 24 ottobre scorso, l'acquisizione di Palazzo Acerbi, storico edificio del capoluogo lombardo, all'ombra di Torre Velasca, in corso di Porta Romana 3. Circa 3000 metri quadri per un investimento significativo, la cui cifra esatta è tuttora riservata. Il valore di Palazzo Acerbi è in realtà inestimabile, basti pensare che gli interni sono frutto di una vera e propria sfida ingaggiata dal marchese Acerbi con la celebre famiglia Annoni, proprietaria del palazzo di fronte, su chi avrebbe realizzato gli interni più sfarzosi: affreschi, materiali di pregio, intarsi. Il grande portone al civico 3, dalle rifiniture in pietra, fa intuire chi possa essersi aggiudicato la vittoria, all'epoca della peste manzoniana.

