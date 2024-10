Divieto di vendita biglietti ai residenti di Caserta per la partita Sorrento-Casertana: decisione del prefetto di Potenza (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista della partita di Serie C tra Sorrento e Casertana, programmata per il 4 novembre allo stadio “Viviani” di Potenza, sono stati adottati provvedimenti significativi riguardanti la vendita dei biglietti. Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto il Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Caserta. Questa decisione è stata presa a seguito di un’analisi approfondita della sicurezza in relazione ai recenti eventi di violenza che hanno coinvolto i tifosi della Casertana. Analisi della situazione attuale Il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha espresso preoccupazioni nei confronti dei comportamenti dei tifosi durante le partite. In particolare, si fa riferimento ai “gravi episodi di violenza” che hanno caratterizzato l’incontro tra Benevento e Casertana, disputatosi il 27 ottobre. Gaeta.it - Divieto di vendita biglietti ai residenti di Caserta per la partita Sorrento-Casertana: decisione del prefetto di Potenza Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista delladi Serie C trana, programmata per il 4 novembre allo stadio “Viviani” di, sono stati adottati provvedimenti significativi riguardanti ladei. Ildi, Michele Campanaro, ha disposto ildidei tagliandi aidella provincia di. Questaè stata presa a seguito di un’analisi approfondita della sicurezza in relazione ai recenti eventi di violenza che hanno coinvolto i tifosi dellana. Analisi della situazione attuale Il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha espresso preoccupazioni nei confronti dei comportamenti dei tifosi durante le partite. In particolare, si fa riferimento ai “gravi episodi di violenza” che hanno caratterizzato l’incontro tra Benevento ena, disputatosi il 27 ottobre.

