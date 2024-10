“Coincidenza?”. Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli, spunta uno strano retroscena (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lo scoop su Marialuisa Jacobelli. Ormai è chiaro a tutti, il gossip del momento è quello che vede protagonisti Francesco Totti e la giornalista sportiva di Mediaset. I due sono stati beccati uscire insieme da un hotel e lei, almeno inizialmente, aveva confermato le voci sul presunto flirt. Tuttavia la situazione è in costante evoluzione e nei giorni immediatamente successivi sono accadute cose un po’ ‘strane’. Prima Diva e Donna ha parlato di una possibile gravidanza di Noemi Bocchi, da tre anni al fianco del Pupone dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe dare una spiegazione al comportamento di Noemi, apparsa impertubabile anche davanti alle telecamere di Striscia La Notizia. Il tiggì satirico ha consegnato, o meglio avrebbe voluto consegnare, il Tapiro d’Oro a Totti. Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lo scoop su. Ormai è chiaro a tutti, il gossip del momento è quello che vede protagonistie la giornalista sportiva di Mediaset. I due sono stati beccati uscire insieme da un hotel e lei, almeno inizialmente, aveva confermato le voci sul presunto flirt. Tuttavia la situazione è in costante evoluzione e nei giorni immediatamente successivi sono accadute cose un po’ ‘strane’. Prima Diva e Donna ha parlato di una possibile gravidanza di Noemi Bocchi, da tre anni al fianco del Pupone dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe dare una spiegazione al comportamento di Noemi, apparsa impertubabile anche davanti alle telecamere di Striscia La Notizia. Il tiggì satirico ha consegnato, o meglio avrebbe voluto consegnare, il Tapiro d’Oro a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Jacobelli, ecco le foto in hotel: lui in scooter accompagnato da un amico. lei in un sexy c;Jacobelli, ecco le foto in hotel. Lui in scooter (con amico), lei in un sexy completo nero;e Noemi Bocchi insieme a Miami: la foto e il video dopo le foto di lui conJacobelli;Jacobelli, l'ultimo gossip sulla nuova relazione: giornalista e influencer, galeotta fu l'intervista;in hotel con la figlia del noto giornalista: lei conferma tutto a Gente! | FOTO;e Jacobelli, le foto in hotel: «Lui in scooter accompagnato da un amico, lo stesso copione usato con Ila; Approfondisci 🔍

Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli: il gossip svela retroscena sorprendenti

(assodigitale.it)

Flirt tra Totti e Jacobelli: dettagli e confermeIl 21 ottobre Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli sono stati avvistati insieme, un avvenimento che ...

Francesco Totti, Marialuisa Jacobelli riceve il Tapiro e svela: «Due più due fa sempre quattro... Ecco cosa ho deciso di fare»

(msn.com)

Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi con Marialuisa Jacobelli? È ciò che si stanno chiedendo tutti i fan del gossip e i tifosi del Pupone che pensavano che la storia con la ...

Totti e Marialuisa Jacobelli, cosa è davvero successo in albergo: parla l’amico

(dilei.it)

L’affaire tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli continua a far chiacchierare. E mentre l’ex giocatore della Roma è tornato a sorridere accanto alla compagna Noemi Bocchi, con la quale ha di ...

Francesco Totti e il flirt con Marialuisa Jacobelli, la (strana) reazione di Noemi Bocchi a Miami: «Intesa evidente»

(msn.com)

Secondo quanto riferito dalla rivista, chi ha visto la coppia ha parlato di una «intesa evidente e senza sbavature», dimostrando che il legame tra Francesco e Noemi sia tutt'altro che vacillante.