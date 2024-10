Romadailynews.it - Cina: fiera d’animazione stupisce professionisti italiani a Dongguan

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Guangzhou, 31 ott – (Xinhua) – Idell’animazione hanno intravisto un grande potenziale per le collaborazioni creative con gli ideatori di contenuti e i produttori cinesi, nel contesto della rapida crescita dell’industria dei giocattoli artistici in. Pietro Zingoni, direttore dei media dell’azienda italiana T-Rex Digimation, e’ rimasto impressionato dalla vivacita’ della 14ma edizione della China International Animation Copyright Fair a, citta’ della provincia meridionale cinese del Guangdong. “Questa citta’ e’ diventata un luogo dove le idee prendono vita. Non ho mai visto prima un’industria dei giocattoli artistici come questa”, ha dichiarato Zingoni, aggiungendo che i giocattoli continueranno a essere un modo essenziale per i giovani di interagire con il mondo e connettersi con la cultura popolare.