Oasport.it - Carolina Tedeschi: “Quando la macchina non è all’altezza, Verstappen torna nella sua indole originaria”

(Di giovedì 31 ottobre 2024)si è soffermata sull’intensa lotta tra Maxe Lando Norris andata in scena nel GP del Messico, dove i due piloti si sono fronteggiati a viso aperto in un appuntamento cruciale nel testa a testa per il Mondiale F1: “Dal 2021 la Federazione si è persa dei pezzi per strada. In questo momento stiamo vivendo l’esatta fotocopia del 2021.è cresciuto:ha lapiù forte non ha bisogno di tirare fuori i gomiti e fare le spalle le larghe,lanon èo è molta vicina alle altre ed è il pilota che deve metterci una pezza allorail Maxsuaoriginale. Quello che ha fatto con Norris lo ha fatto nel 2021 con Hamilton“.