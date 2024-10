Calderoli: “Ok del Senato al ddl montagna primo passo importante” (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA – “C’è il via libera del Senato al disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. E’ un primo risultato concreto e importante nell’interesse di questi territori, dei cittadini che vi risiedono e di tutti coloro che intendono investire sulle potenzialità della montagna. A disposizione gli oltre 200 milioni del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che sono un buon punto di partenza”. Questo il commento del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, firmatario del ddl montagna, che esprime la propria soddisfazione in seguito all’approvazione del provvedimento nell’Aula di Palazzo Madama. “Il nostro obiettivo – ha proseguito – è avvicinare le politiche della montagna ai bisogni effettivi di chi queste zone non solo le abita, ma le mantiene vive. Lopinionista.it - Calderoli: “Ok del Senato al ddl montagna primo passo importante” Leggi tutto 📰 Lopinionista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA – “C’è il via libera delal disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. E’ unrisultato concreto enell’interesse di questi territori, dei cittadini che vi risiedono e di tutti coloro che intendono investire sulle potenzialità della. A disposizione gli oltre 200 milioni del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che sono un buon punto di partenza”. Questo il commento del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto, firmatario del ddl, che esprime la propria soddisfazione in seguito all’approvazione del provvedimento nell’Aula di Palazzo Madama. “Il nostro obiettivo – ha proseguito – è avvicinare le politiche dellaai bisogni effettivi di chi queste zone non solo le abita, ma le mantiene vive.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Notizia; Autonomia: ok delal Ddl. Il Pd sventola il tricolore, la Lega il Leone di San Marco. E in a…; Autonomia differenziata: cosa prevede la legge, dagli standard minimi ai tempi di attuazione; Autonomia differenziata, il ddl approvato al. Dalla scuola alla sanità, cosa cambia; Cosa prevede Il disegno di legge sull'autonomia differenziata delle Regioni; Premierato, primo ok al: le opposizioni in piazza. Schlein: "Basta divisioni". Conte: "Qui la migliore risposta alla prepotenza"; Approfondisci 🔍

Calderoli: “Ok del Senato al ddl montagna primo passo importante”

(lopinionista.it)

ROMA – “C’è il via libera del Senato al disegno di legge per il riconoscimento e la promozione ... Questo il commento del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, firmatario ...

Ok del Senato all'autorizzazione a procedere contro Calenda

(ansa.it)

L'aula del Senato ha dato l'ok all'autorizzazione a procedere, per sindacabilità, nei confronti di Carlo Calenda: il leader di Azione andrà quindi a processo per diffamazione aggravata dopo essere sta ...

Terzo mandato, Calderoli: «I tempi adesso sono maturi». Al Festival delle Regioni polemica sull’Autonomia. L’anno prossimo tappa in Veneto

(ilgazzettino.it)

Terzo mandato per i sindaci e per i presidenti di Regione, forse i tempi sono «maturi» per una revisione dei limiti. Lo ha detto il ministro Roberto Calderoli intervenendo al ...

Dal Senato ok con i voti del centrosinistra a procedere contro Calenda: andrà a processo per diffamazione a Mastella

(msn.com)

L'aula del Senato ha dato l'ok all'autorizzazione a procedere ... Il gip del tribunale di Roma aveva chiesto a palazzo Madama di decidere se concedere l'immunità al parlamentare.