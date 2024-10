Bolletta dell'acqua, "no" ad aumenti oltre il 7%: i sindaci evitano la stangata per le famiglie (Di giovedì 31 ottobre 2024) C'era un'altra stangata in arrivo per le famiglie viterbesi, con Talete pronta a varare un aumento dell'oltre il 7% nelle bollette dell'acqua fino al 2029. Il provvedimento, però, prima di essere attuato ha bisogno del via libera da parte dei sindaci, che sono montati sul piede di guerra dicendo Viterbotoday.it - Bolletta dell'acqua, "no" ad aumenti oltre il 7%: i sindaci evitano la stangata per le famiglie Leggi tutto 📰 Viterbotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) C'era un'altrain arrivo per leviterbesi, con Talete pronta a varare un aumentoil 7% nelle bollettefino al 2029. Il provvedimento, però, prima di essere attuato ha bisogno del via libera da parte dei, che sono montati sul piede di guerra dicendo

