Bayesian, New York Times: un difetto strutturale avrebbe causato il naufragio dello yatch (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il mistero dietro il tragico naufragio dello yacht di lusso Bayesian, che ha causato la morte del magnate inglese Mike Lynch e di altre sette persone, tra cui sua figlia Hannah, potrebbe essere legato a un difetto strutturale. Secondo un’inchiesta del New York Times, alla base dell’incidente ci sarebbe un albero fuori norma, che avrebbe reso l’imbarcazione instabile e vulnerabile al ribaltamento. Tg24.sky.it - Bayesian, New York Times: un difetto strutturale avrebbe causato il naufragio dello yatch Leggi tutto 📰 Tg24.sky.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il mistero dietro il tragicoyacht di lusso, che hala morte del magnate inglese Mike Lynch e di altre sette persone, tra cui sua figlia Hannah, potrebbe essere legato a un. Secondo un’inchiesta del New, alla base dell’incidente ci sarebbe un albero fuori norma, chereso l’imbarcazione instabile e vulnerabile al ribaltamento.

