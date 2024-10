It.newsner.com - Barzelletta di due vecchietti seduti su una panchina

Leggi tutto 📰 It.newsner.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladi un parco può essere un luogo magico. È il luogo in cui il mondo passa al suo ritmo e dove una coppia di vecchi amici può condividere una risata, scambiare qualche racconto o semplicemente sedersi in silenzio, lasciando che la vita accada intorno a loro. Per due anziani signori, in questa giornata particolare, era il luogo perfetto per non fare assolutamente nulla, e per farlo bene. Questi due non erano in giro per fare esercizio fisico o per tenersi al passo con le notizie; si erano guadagnati il diritto di sedersi e godersi lo spettacolo. Fonte: ShutterstockIl mondo continuava a girare, i bambini a giocare e i cani a rincorrere palline con un entusiasmo senza limiti. Era il tipo di giornata in cui anche le cose più piccole sembravano portare un po’ di umorismo, come la vista di una giovane donna in pantaloncini da jogging e reggiseno sportivo.