Assemblea di Estra: "Verso la multiutility con maggiore condivisione strategica" (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'Assemblea dei Soci di Estra Spa (Alia Servizi Ambientali, Coingas, Intesa e Viva Energia), tenutasi ieri ad Arezzo, ha segnato un momento significativo di unità e collaborazione. "Durante l’incontro - spiega l'azienda in una nota - i soci hanno approvato all’unanimità un atto di indirizzo per Arezzonotizie.it - Assemblea di Estra: "Verso la multiutility con maggiore condivisione strategica" Leggi tutto 📰 Arezzonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'dei Soci diSpa (Alia Servizi Ambientali, Coingas, Intesa e Viva Energia), tenutasi ieri ad Arezzo, ha segnato un momento significativo di unità e collaborazione. "Durante l’incontro - spiega l'azienda in una nota - i soci hanno approvato all’unanimità un atto di indirizzo per

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ad Arezzo l'dei Soci diS.p.A.; Laoltre Firenze: "Fatto un buon passo avanti per coinvolgere nuovi territori"; Firenze, Empoli e Prato al lavoro sulle nuove proposte d’indirizzo per Alia, dopo le dimissioni di Irace da dg, il piano strategico di Alia allo studio dell’d’Intesa; Alia: l’dei soci approva gli indirizzi strategici annuali;, Coingas sposa la prudenza; Approfondisci 🔍

Multiutility, l'assemblea dei soci approva gli indirizzi strategici annuali

(msn.com)

PRATO - Un altro passo verso il progetto multiutility. Si è tenuta il 23 ottobre l'assemblea dei soci di Alia, nella sede di Estra a Prato. Sono stato approvati gli indirizzi stratetici annuali con il ...

Alia Multiutility: l’assemblea dei soci approva gli indirizzi strategici annuali

(gonews.it)

L’assemblea dei soci di Alia Multiutility, riunita questa mattina a Prato presso la sede di Estra, presente il 96,12% del capitale sociale, ha deliberato, ...

Multiutility, assemblea dei soci. L’alt di Funaro a Monni sulla gara di Publiacqua

(msn.com)

Replica secca all’assessora regionale: "No ad altri rinvii per l’affidamento al privato". Stamani i sindaci a Prato a confronto con il management. Pronto un documento unitario.

L’assemblea dei soci di Alia Multiutility approva gli indirizzi strategici annuali

(piananotizie.it)

PRATO - L'assemblea dei soci di Alia Multiutility, che si è riunita questa mattina a Prato presso la sede di Estra, presente il 96,12% del capitale ...