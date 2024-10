data del calo termico. A fornire le previsioni del tempo per i prossimi giorni sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui nei prossimi giorni avremo un rafforzamento dell'alta pressione, una sorta di "Anticipo della tradizionale estate di San Martino", i giorni con temperature sopra la media che di solito si verificano a novembre inoltrato. Ebbene, nel weekend di Ognissanti avremo "sole, ma soprattutto temperature fuori dalla norma", spiegano i meteorologi. Parliamo di valori "fino a 5-6°C sopra la media", soprattutto sui rilievi del nord e al Centro-Sud. Incombe però un abbassamento delle temperature. Iltempo.it - "Anticipo di estate di San Martino". Ma c'è la data del calo termico Leggi tutto su Iltempo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Iltempo.it: Sole e temperature miti caratterizzano il meteo di questo ponte di Ognissanti ma c'è ladel. A fornire le previsioni del tempo per i prossimi giorni sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui nei prossimi giorni avremo un rafforzamento dell'alta pressione, una sorta di "della tradizionaledi San", i giorni con temperature sopra la media che di solito si verificano a novembre inoltrato. Ebbene, nel weekend di Ognissanti avremo "sole, ma soprattutto temperature fuori dalla norma", spiegano i meteorologi. Parliamo di valori "fino a 5-6°C sopra la media", soprattutto sui rilievi del nord e al Centro-Sud. Incombe però un abbassamento delle temperature.

