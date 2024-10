Anticipazioni Amici 24 puntata 3 novembre: proposta espulsione e delirio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Proposte di espulsione, scontri tra insegnanti e sfide che tengono col fiato sospeso: è quanto accaduto durante la registrazione di Amici 24 di oggi. Le Anticipazioni svelano che la presenza di TrigNO come allievo è in discussione a causa del comportamento irrispettoso delle regole. Anche il destino di altri concorrenti, tra cui Luk3, è oggetto di vivaci dibattiti tra i professori, mentre le gare di canto e ballo continuano a mettere alla prova gli allievi, con back di alto livello da parte dei giudici. TrigNO rischia espulsione: Anticipazioni Amici 24 3 novembre 2024 Come svelano le Anticipazioni di Amici 24, puntata di domenica 3 novembre 2024, la puntata si apre con un filmato che illustra le regole della scuola e mette in evidenza come TrigNO sembri essere il meno rispettoso. Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici 24 puntata 3 novembre: proposta espulsione e delirio Leggi tutto 📰 Tvpertutti.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Proposte di, scontri tra insegnanti e sfide che tengono col fiato sospeso: è quanto accaduto durante la registrazione di24 di oggi. Lesvelano che la presenza di TrigNO come allievo è in discussione a causa del comportamento irrispettoso delle regole. Anche il destino di altri concorrenti, tra cui Luk3, è oggetto di vivaci dibattiti tra i professori, mentre le gare di canto e ballo continuano a mettere alla prova gli allievi, con back di alto livello da parte dei giudici. TrigNO rischia24 32024 Come svelano ledi24,di domenica 32024, lasi apre con un filmato che illustra le regole della scuola e mette in evidenza come TrigNO sembri essere il meno rispettoso.

Amici 24 anticipazioni puntata del 3 novembre: news e spoiler

Arrivano tutte le anticipazioni della sesta puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 3 novembre su Canale 5 Come ogni giovedì, anche oggi si è tenuta una nuova registrazione di Amici 24.

Amici 24, gli spoiler di domenica 3 novembre: le sfide, gli eliminati e gli ospiti. Cosa succederà?

Prosegue il cammino degli allievi della scuola più famosa d'Italia. Amici 24 è pronta a riaprire i battenti per la sesta puntata che andrà in onda domenica 3 novembre

Anticipazioni Amici 24: un cantante a rischio espulsione

Anticipazioni Amici 24: un cantante a rischio espulsione votato da quasi tutti i professori, nuove sfide in arrivo

Amici 24: La sesta puntata a viaggio verso nuove emozioni musicali

La sesta puntata di "Amici 24", in onda il 3 novembre su Canale 5, promette emozioni e nuove sfide con talenti in gara e ospiti speciali. Non perdere le anticipazioni!