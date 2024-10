Anteprima24.it - Andrea Bocelli all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei nel 2025

Leggi tutto 📰 Anteprima24.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutisarà live aa giugno. L’annuncio è stato dato al teatro San Carlo, in occasione della presentazione di un protocollo tra il la Fondazione Teatro di San Carlo, il Parco archeologico di, il Comune die la Soprintendenza archeologica per l’area metropolitana di Napoli.si esibirà live nell’Anfiteatrodiil 27 e 28 giugno. Ad accompagnarlo saranno l’Orchestra i Filarmonici di Napoli e il Coro That’s Napoli, diretto dal maestro Carlo Morelli. Il concerto aprirà la stagione estiva musicale dell’Anfiteatro che vedrà la presenza di artisti internazionali. I biglietti saranno in vendita su Ticketone e Vivaticket dalle ore 12 del 4 novembre 2024. Il prezzo dei biglietti parte da 170 euro più diritti di prevendita.