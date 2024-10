Ancora ladri nel Cilento: colpi a Santa Barbara di Ceraso e Vallo della Lucania (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel Cilento, una nuova serie di furti ha colpito le frazioni di Ceraso e Vallo della Lucania, suscitando grande allarme tra i residenti. A Santa Barbara, i ladri sono entrati in diverse abitazioni, tra cui quella di una donna già vittima di un furto precedente. Stessa cosa nella vicina Vallo: due Salernotoday.it - Ancora ladri nel Cilento: colpi a Santa Barbara di Ceraso e Vallo della Lucania Leggi tutto 📰 Salernotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel, una nuova serie di furti hato le frazioni di, suscitando grande allarme tra i residenti. A, isono entrati in diverse abitazioni, tra cui quella di una donna già vittima di un furto precedente. Stessa cosa nella vicina: due

Non si placa l’ondata di furti nel territorio cilentano. La scorsa notte in località Santa Barbara di Ceraso i malviventi sono ritornati in azione. I ladri hanno fatto irruzione in un’abitazione già ...

Colpi anche a Vallo della Lucania, in località Cerzito e via Scavi. La paura tra i residenti crescente. Già una settimana fa si erano segnalati episodi simili. Ora si chiedono maggiori controlli.

