Ilfattoquotidiano.it - Alluvione Spagna, il miracolo del volontario italiano che consegna il midollo osseo all’ospedale di Valencia mentre infuria la Dana

(Di giovedì 31 ottobre 2024)il sud este dellaveniva devastata dall’, Massimiliano Napolitano,dell’organizzazione fiorentina Nucleo operativo di Protezione civile – logistica dei trapianti (Nopc) – è riuscito a raggiungerealluvionata ere del preziosoche ha permesso di salvare la vita ad un malato in attesa di trapianto. Il suo volo, partito dall’Italia, come tanti altri è stato dirottato a Barcellona e dopo due ore di attesa fra notizie frammentarie che cominciavano a circolare è stato organizzato un bus sostitutivo per raggiungere l’aeroporto diche si trova in una delle zone maggiormente colpite dal fenomenocon tornado e piogge torrenziali.