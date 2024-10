Alluvione a Valencia, la denuncia della stampa locale: “Tanti errori dalle autorità, gestione criminale” (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Le autorità hanno fatto Tantissimi errori nella gestione dell'emergenza". A Fanpage.it parla Vincent Partal, il direttore del giornale catalano Vilaweb che ha commentato le disastrose conseguenze della perturbazione che ha colpito il sud-est della Spagna, in particolare, la Comunità Valenciana e l'Andalusia: "Siamo in una situazione davvero difficile, c'è acqua ovunque". Fanpage.it - Alluvione a Valencia, la denuncia della stampa locale: “Tanti errori dalle autorità, gestione criminale” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Lehanno fattossiminelladell'emergenza". A Fanpage.it parla Vincent Partal, il direttore del giornale catalano Vilaweb che ha commentato le disastrose conseguenzeperturbazione che ha colpito il sud-estSpagna, in particolare, la Comunitàna e l'Andalusia: "Siamo in una situazione davvero difficile, c'è acqua ovunque".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ladella stampa locale: "Tanti errori dalle autorità, gestione criminale"; Molfetta:, il racconto di un molfettese: «La città è bloccata»;, perde moglie e figlia nell': “Trascinate via dalla corrente, non ho potuto fare nulla"; Violentacolpisce le province die Malaga: oltre 70 vittime. In otto ore caduta la pioggia di un anno; Spagna devastata dal ciclone Dana, la regione disott’acqua, cataste di auto travolte dal fango: almeno 70 morti; Alluvioni in Spagna, si piangono decine di morti a. Sanchez: “Mobiliteremo ogni risorsa”. Allerta per grandine a Barcellona; Approfondisci 🔍

Alluvione a Valencia, la denuncia della stampa locale: “Tanti errori dalle autorità, gestione criminale”

(fanpage.it)

Ufficialmente il governo di Valencia non ha detto nulla fino alle 21, quando il presidente Mazón si è presentato senza fornire alcuna informazione e senza allertare la popolazione". "Dopo mezzanotte, ...

Alluvione a Valencia, la Spagna sotto choc cerca i dispersi

(iltempo.it)

La Spagna è sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione di Valencia provocando almeno 95 morti. Il bilancio è ...

Alluvione Valencia, il bacino aperto e i ritardi: tutti gli errori. Cronologia della strage, minuto per minuto (tra sms e tweet cancellati)

(ilmessaggero.it)

Dana, la tempesta che ha devastato le regioni centrali della Comunità Valenciana, che peraltro è la zona più popolata, è stata la più violenta dell'epoca.

Alluvione in Spagna, Letur ridotta ad un cumulo di macerie: la Guardia Civil cerca i dispersi le strade invase dal fango

(msn.com)

I racconti drammatici di chi ha perso di tutto nell’alluvione ... al programma tv Más vale tarde per denunciare la scomparsa della moglie e del nipote a Pedralba (altra località della provincia di ...