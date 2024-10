Abusivi nell'ex ospedale di San Bonifacio: intervengono carabinieri e polizia locale (Di giovedì 31 ottobre 2024) È scattato nelle prime ore di martedì 29 ottobre il controllo presso l’ex ospedale Zavarise Manani di San Bonifacio, da parte dei carabinieri della compagnia dell'est veronese insieme al personale della polizia locale. All'interno dell'immobile in disuso sono state sorprese 5 persone che Veronasera.it - Abusivi nell'ex ospedale di San Bonifacio: intervengono carabinieri e polizia locale Leggi tutto 📰 Veronasera.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È scattatoe prime ore di martedì 29 ottobre il controllo presso l’exZavarise Manani di San, da parte deidella compagnia dell'est veronese insieme al personale della. All'interno dell'immobile in disuso sono state sorprese 5 persone che

Sorpresi cinque abusivi nell’ex ospedale di San Bonifacio, sgomberato l’immobile

(veronaoggi.it)

Cinque abusivi sono stati sorpresi dai carabinieri nell'ex ospedale di San Bonifacio: l'immobile è stato sgomberato.

