Le sanzioni per l'Abbandono di una supplenza da GPS e GI sono indicate nell'art. 14 dell'OM n. 88/2024 e non riguardano le scuole paritarie.

Abbandono supplenze da GPS e GI: ecco le conseguenze. Varranno sino al 25/26 e non riguardano le paritarie. RISPOSTE AI QUESITI

Le sanzioni per l'abbandono di una supplenza da GPS e GI sono indicate nell'art. 14 dell'OM 88/2024. Risposte ai quesiti.

L'abbandono di una supplenza da GI comporta una sanzione che si applica per il biennio di vigenza delle stesse graduatorie. Vediamo quale.

